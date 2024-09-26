Япония проведет масштабные учения с США

Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

Старт учений запланирован на 23 октября. Они будут длиться десять дней.

Во время учений Япония и США используют военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, гражданские аэропорты и порты. При этом не уточняется, о каких конкретно гражданских объектах идет речь.

При этом известно, что в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю развернут патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил.

В учениях планируют задействовать 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тысяч военных, десять кораблей и 120 самолетов США.