Израиль объявил о ликвидации командира ХАМАС

Убит командир спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и боец, который принимал участие в нападении 7 октября на Израиль. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет РИА Новости.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью мирных жителей, в том числе и детей.

Сегодня в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что были нанесены «точечные удары», которые привели к ликвидации бойцов ХАМАС.

«Истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли удары по командующему подразделения «Нухаба» террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября», - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля также подчеркнула, что на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен отвечавший за поставку оружия на территорию сектора Газа Сулийман Джавад Абу Лафи и его брать Абдулла Абу Лафи.