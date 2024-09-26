Американский военный погиб при ударе по аэродрому на Украине

В соцсетях появилось сообщение о гибели кадрового военнослужащего Военно-воздушных сил (ВВС) США в результате удара по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Публикация принадлежит супруге якобы погибшего американского военного. Кроме того, она утверждает, что российский удар уничтожил пять поставленных Киеву истребителей F-16.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказывал, что удары пришлись и по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где, предположительно, могли находиться F-16.

После этого украинский блогер Анатолий Шарий написал, что удар привел к уничтожению четырех F-16. При этом он не назвал источник информации, уточнив, что данные о потерях проверяются.

29 августа генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю первого переданного Киеву F-16. Причины крушения выясняются специальной комиссией. При этом западные СМИ заявляли, что истребитель разбился из-за ошибки пилота, а депутат Рады Марьяна Безуглая утверждала, что самолет был сбит самими ВСУ из-за нарушения координации действий между подразделениями.