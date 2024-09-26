Российские экипажи вертолетов Ми-28НМ авиаракетами уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Газета.Ru

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве. RT на русском

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные группировки «Север» за прошедшие сутки отразили контратаку Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Обуховка в Курской области, потери украинской армии составили до 15 человек. News.ru