Израильская армия заявила о новых "точечных ударах" по Бейруту

Армия Израиля нанесла новые удары по столице Ливана Бейруту, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Одна из атак затронула бейрутский район Дахия, где базируется шиитское движение "Хезболла", против которого выступает Тель-Авив. По информации портала Ynet, целью новых ударов мог стать командующий военно-воздушным подразделением крыла "Хезболлы" Абу Салех.

Днем ранее командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ури Гордин заявил, что армия Израиля начинает новую фазу "кампании на северном фронте".

"Мы вступили в новую фазу кампании и находимся в разгаре операции "Стрелы севера", - говорится в опубликованном армейской пресс-службой заявлении.

Обращаясь к бойцам ЦАХАЛ, которые завершили учения, имитирующие наземные маневры в Ливане, Гордин призвал их быть "готовыми к началу операции и действиям".

В течение нескольких предыдущих дней израильские военные нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, целью были лидеры военного крыла "Хезболлы". Жертвами удара, по данным минздрава Ливана, стали более 500 мирных жителей, в том числе не менее 50 детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об осуждении Москвой масштабных военных нападений и отметила неизбирательность ударов израильских военных.