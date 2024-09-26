Обновление ядерной доктрины России и ее адаптация к современным реалиями является якобы безответственным шагом Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) для обсуждения кризисов», — отметил госсекретарь.

По мнению Блинкена, адаптация Москвой доктрины к актуальным событиям является якобы «несвоевременной».

В ЕС прокомментировали слова Путина об обновлении ядерной доктрины России

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.