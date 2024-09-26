Обновление ядерной доктрины России, ее адаптация к современным реалиям является «безответственным» шагом Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций для обсуждения кризисов», — отметил Блинкен.

По его оценке, адаптация Москвой доктрины к актуальным событиям является «несвоевременной».

В ЕС прокомментировали слова Путина об обновлении ядерной доктрины России

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил, что внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной.