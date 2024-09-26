Названы последствия уничтожения двух F-16 в зоне СВО

Уничтожение двух американских истребителей F-16, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ), подорвет и так достаточно низкий боевой потенциал украинской авиации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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«Нашими силами был нанесен удар, в результате которого оказались подбиты два истребителя. Также убиты пилоты–иностранцы, которые занимались подготовкой украинских военных, — рассказал Матвийчук. — Но F-16 — это системный истребитель, он должен работать в связке с другими видами вооружений. А этого нет».

Из-за того, что работа F-16 не подкреплена другими летательными аппаратами, системой противовоздушной обороны (ПВО), эти истребители, как объяснил полковник, не способны выполнять те задачи, на которые были рассчитаны изначально. Тем не менее, ввиду крайне сложного положения авиации ВСУ, потеря даже двух таких самолетов может иметь последствия.

«Глобально поставки F-16 ничего не меняли — это была, скорее, имиджевая операция. Но боевой потенциал украинской авиации и так ослаблен, самолетов почти не осталось. Так что уничтожение еще двух истребителей — это удар и по авиации ВСУ, и по имиджу поставщиков самолетов», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно об уничтожении двух истребителей F-16 четырьмя МиГ-31К ВКС РФ с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Удар был нанесен при попытке взлета с опозданием, были поражены два истребителя, переданные Нидерландами.