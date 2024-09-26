Генерал объяснил, против кого направлена обновленная ядерная доктрина РФ

Запуск украинских беспилотников, который продолжается сегодня, не будет считаться основанием для применения ядерного оружия, отметил в эфире НСН Виктор Соболев. Обновление ядерной доктрины РФ остудит «горячие головы» стран НАТО и Прибалтики, в большей степени эти изменения направлены на них, а не на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ. Кроме того, массированный старт в сторону РФ стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, пересечение ими госграницы станет основанием для применения ядерного оружия.

«Изменения произошли серьезные. У нас появляется право применения ядерного оружия против неядерного государства, которое проявляет агрессию против России и поддерживается ядерной державой. Раньше говорилось о применении такого оружия только по ядерным державам, сейчас это существенная доработка, которая действительно должна остудить пыл в Финляндии, Польше, Румынии, в других прибалтийских странах, которые проявляют повышенную агрессивность с позволения своих хозяев. Не думаю, что это касается Украины. Это касается тех государств, которые проявляют агрессивность, готовятся к войне с нами, да в принципе все НАТО готовится, они учения проводят и прочее. Думаю, что это серьезно остудит эти горячие головы», – сказал Соболев.

По словам генерала, запуск украинских беспилотников, который продолжается сегодня, не будет считаться основанием для применения ядерного оружия.

«Идет речь о высокоточных ракетах дальнего радиуса действия. Беспилотники, которые сотнями использует Украина, мы же не будем это считать за угрозу. И у нас столько же беспилотников, и у них, идет такой конфликт, хотя можно проблему с беспилотниками решить, такие возможности есть. Речь идет о серьезном вооружении, в том числе беспилотных летательных аппаратах дальнего радиуса действия. Думаю, что это серьезно повлияет на некоторые горячие головы с тем, что по ним тоже может быть применено ядерное оружие. Раньше такого не было, мы не планировали применять ядерное оружие против неядерных держав», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов вооружением США вглубь России. Владимир Путин говорил, что разрешение Соединенных Штатов и Евросоюза наносить удары по территории РФ будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть, передает «Радиоточка НСН».