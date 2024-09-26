Российская армия подошла к Селидово в ДНР с трех сторон

Бойцы российской армии с трех сторон подошли к городу Селидово в Донецкой Народной Республике, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, военнослужащие сейчас делают все возможное, чтобы взять под контроль все дороги, ведущие в населенный пункт.

Если брать Селидовское направление, то, после того как наши ребята очень успешно вбили клин между Селидово и Цукурино, у противника здесь сильно посыпалась оборона. <...> Селидово было взято с двух сторон в такое серьезное полукольцо, и фактически там с трех сторон город уже очень серьезно охвачен, — сказал он.

Как отметил Кимаковский, если ВС РФ продвинутся, то противник окажется в затруднительном положении, поскольку будут осложнены условия для дальнейшей обороны города. Он также добавил, что оборона ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) трещит, а военные Вооруженных сил России находятся на расстоянии нескольких километров от города.

В четверг, 26 сентября, Министерство обороны РФ сообщило, что город Украинск Донецкой Народной Республики взят под контроль военнослужащими Вооруженных сил России. Ранее о вытеснении украинских войск из данного населенного пункта сообщал глава ДНР Денис Пушилин.

Также российские бойцы поразили пехоту и технику 53, 100, 110, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах Леонидовки, Покровска (Красноармейска), Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки. В ходе боев украинские подразделения потеряли 670 военных, танк, две ББМ, пять авто, два орудия Д-20 и один «Гиацинт-Б».