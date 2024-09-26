Советник главы ДНР: оборона ВСУ в Покровске трещит по швам

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские бойцы в настоящий момент всего в нескольких километров от Покровска и оборона города уже трещит по швам. RT на русском

«Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры, потому что вот ребята наши разведчики говорят, что они уже, что называется, бродят уже рядышком с этим населенным пунктом», — заявил советник. Lenta.ru

Ранее он заявил, что ВС РФ давят ВСУ фактически по всем направлениям в регионе. Москва24