Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что комплекс «Кинжал» мог уничтожить истребители F-16 и запасы ракет для HIMARS на украинском аэродроме. Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».

Ранее появилась информация, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове (Хмельницкая область) гиперзвуковым комплексом «Кинжал». СМИ писали, что в результате атаки могли быть уничтожены истребители F-16 или самолеты Су-24.

Попов подчеркнул, что аэродром в Староконстантинове имеет хорошую инфраструктуру для хранения запасов управляемых и неуправляемых ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля». Военный эксперт считает, что «Кинжал» уничтожил арсеналы ракет дальнего действия, в том числе для реактивных систем HIMARS.

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Попов допустил, что этот аэродром мог быть местом базирования нескольких F-16. Рядом с аэродромом есть два полигона, где могли тренироваться пилоты этих истребителей. Также на аэродроме могли разместить около десяти модернизированных бомбардировщиков Су-24 - носителей ракет Storm Shadow и SCALP.