Экс-глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что Украине необходимо срочно мобилизовать 300 тысяч человек, чтобы сохранить армию и не потерять поддержку США. Об этом он рассказал в своей статье для Foreign Affairs.

По мнению Виндмана, для успеха ВСУ не хватает солдат, ресурсов и тактики. Чтобы справиться с этими проблемами, Киеву необходимо убедить нерешительных западных сторонников нарастить помощь. Однако этого не произойдет, если Украина не представит реалистичную военную стратегию, включающую четкие цели, отметил экс-чиновник.

По его словам, мобилизация новых солдат не менее важна для ВСУ, чем материальная помощь. Эксперт считает, что Украина может призвать около 300 тысяч мужчин без серьезного ущерба для своей экономики. Новобранцы необходимы для пополнения истощенных подразделений ВСУ и формирования новых подразделений.

По оценке Виндмана, если Украина начнет мобилизацию прямо сейчас, новые силы смогут заменить передовые подразделения только через полгода. А некоторым подразделениям потребуется от шести до девяти месяцев дополнительной подготовки.

Кроме того, способность и готовность Запада помочь Киеву будут зависеть от результатов президентских выборов в США. Если победит вице-президент Камала Харрис, поддержка Украины сохранится хотя бы на минимальном уровне. Если же победу одержит республиканец Дональд Трамп, поддержка Украины может прекратиться полностью.

В мае на Украине вступил в силу закон о мобилизации. Он уменьшил нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные.