Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области в течение суток составили более 340 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Газета.Ru

Там добавили, что с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров и 824 боевые бронированные машины. ТАСС

Отмечается, что авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Барило, Беловод, Бывалино, Ворожбы, Журавки, Глухова, Гуриновки, Заруцкого, Искрисковщины, Кислой Дубины, Катериновки, Павловки, Речки, Старых Вирок, Стецьковки, Сумов, Шалыгино и Хотеня. Деловая газета «Взгляд»