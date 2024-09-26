Стали известны даты проведения форума «Армия-2025»

Международный военно-технический форум «Армия» в 2025 году пройдет с 11 по 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Мероприятие состоится на территории культурно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

Напомним, что в этом году международный форум проходил с 12 по 14 августа. Организаторы заявляли, что на мероприятие прибыли делегации более чем из 80 стран, а общая сумма контрактов, которые в его рамках заключили предприятия оборонно-промышленного комплекса, приблизилась к 500 млрд рублей.

Всего на «Армии-2024» участникам продемонстрировали 28 тысяч образцов вооружений и экипировки. Часть экспозиции уделили под выставку трофейной техники, подбитой в зоне специальной военной операции, в том числе и западным образцам вооружений.