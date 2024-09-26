Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ под Купянском

Российские войска уничтожили пункт управления и пункт временной дислокации личного состава 14 механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате авиационного удара уничтожены пункт управления бригады, личный состав, а также пять единиц автомобильной техники различного назначения.

Как отмечает RT, там же мог находиться грузовой терминал ВСУ. Туда свозили оборудование и боеприпасы для снабжения украинских подразделений на этом направлении. Потери противника составили до 25 человек. Удары наносились с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ).

Напомним, что накануне российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. С помощью удара объемно-детонирующей бомбой были уничтожены до 40 военнослужащих противника и пять единиц техники.