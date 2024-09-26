Байден поручил расширить подготовку украинских пилотов F-16

Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16
В Белом доме заявили, что президент Соединённых Штатов распорядился расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.
«Чтобы улучшить потенциал ВВС Украины, я поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе с помощью обучения ещё 18 пилотов в следующем году», — заявил Байден.
Ранее администрация Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность.