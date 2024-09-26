Стало известно о поражении двух истребителей F-16 ВСУ

Telegram-канал «Военное дело» сообщил о нанесении удара по двум истребителям F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области.

«Удар нанесен из воздушной засады четырьмя МиГ-31К ВКС РФ с гиперзвуковым комплексом "Кинжал"», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар по самолетам пришелся при попытке взлета с опозданием, были поражены два истребителя, переданные Нидерландами.

Крушение F-16 ВСУ могло произойти из-за российской ракеты

Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа, ударом по тому же аэродрому Староконстантинов. Тогда на следующий день депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Пилоту выжить не удалось.