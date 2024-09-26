ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

За последние сутки российские силы нанесли удары по объектам энергетики, которые обеспечивали работу оборонных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также поражение было нанесено инфраструктуре военного аэродрома, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

В Минобороны сообщили, что всего с начала СВО было уничтожено 646 украинских самолетов, 283 вертолета, 32 263 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 18356 танков и других боевых бронированных машин.

Утром 26 сентября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В министерстве энергетики страны заявили о повреждении электроподстанций в двух регионах.