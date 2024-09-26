В Японии раскрыли, какой сигнал Токио послал Пекину в Тайваньском проливе

Эсминец Морских сил самообороны Японии Sazanami впервые провел патрулирование в Тайваньском проливе, сообщила газета Yomiuri, ссылаясь на источники в военном ведомстве страны. Как пишут авторы, так Токио решил послать сигнал Пекину о том, что попытки ограничения судоходства в этой акватории, а также нарушения японского воздушного пространства являются неприемлемыми.

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Кроме того, пролив также прошли корабли австралийских и новозеландских военно-морских сил. С 26 сентября они проведут совместные с японскими моряками учения в Южно-Китайском море, сказано в материале.

Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» прошли через Тайваньский пролив вопреки требованию властей КНР отказаться от появления в этом районе, поскольку Пекин считает остров и пролив своей территорией. Согласно международному праву, эта акватория свободна для судоходства, но Пекин настаивает, что имеет исключительное право запретить проход военных кораблей иностранных держав.

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Авторы указывали, что Германия проигнорировала эту позицию вслед за США и другими западными странами, которые отказываются уведомлять Китай. Корабли немецких ВМС в прошлый раз, в 2021 году, обошли Тайваньский пролив, за это правительство ФРГ раскритиковали за излишне лояльное отношение к Пекину.