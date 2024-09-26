Российские силы перерезали все дороги для снабжения ВСУ в Угледаре

Российские военные взяли под огневой контроль все ведущие в Угледар дороги, по которым шло снабжение ВСУ в городе. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов. Российская газета

«Перерезаны — уже точно можно говорить — или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы в Угледар», — проинформировал он. Lenta.ru

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков. Деловая газета «Взгляд»