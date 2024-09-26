Подполье раскрыло подробности взрыва в порту под Одессой

В порту «Южный» под Одессой во время взрыва были суда, перевозившие горюче-смазочные материалы (ГСМ) и технику. Подробности раскрыл координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В десять часов вечера 25 сентября в поселке Южное, Одесская область, услышали мощный взрыв. Звук был со стороны нефтехранилища, которое находится у порта "Южный"», — сказал подпольщик.

По его данным, на территории нефтехранилища также расположена подстанция. Лебедев уточнил, что в результате удара поселок был частично обесточен. В то же время в Аджалыкском лимане находились суда с боеприпасами и, предположительно, водными дронами.

20 сентября глава областной военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры.