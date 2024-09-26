Стало известно, где у ВСУ началась острая нехватка командиров и боеприпасов

Попавший в плен российской армии украинский десантник заявил, что на позициях ВСУ на Северском направлении в Донецкой Народной Республике наблюдается острая нехватка командиров и боеприпасов, сообщает РИА Новости. По его словам, которые агентству передал представитель силовых структур России, речь идет о бойце 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украинский десантник <...> на допросе сообщил об острой нехватке БК на украинских позициях и об отсутствии командиров в их частях, — заявил он.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщило, что ВС РФ уничтожили все ключевые автомобильные магистрали ВСУ в Красноармейске (Покровске), находящиеся на подконтрольной украинской стороне территории ДНР. Уточняется, что российская армия уничтожила три моста в данном регионе.

Пленный назвал приоритетное направление для ВСУ

До этого стало известно об отходе подразделений ВСУ с позиций в районе села Андреевка на Артемовском направлении, где они длительное время вели оборону. Отмечается, что украинская армия сейчас пытается закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что ВС России удалось занять более выгодные позиции в районе реки Каменки восточнее Северска. Он добавил, что украинские военные были отброшены в лесополосу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.