ВВС Израиля наносят новые удары по юго-востоку Ливана

Авиация Армии обороны Израиля нанесла новую серию ударов по городам на юго-востоке Ливана. Об этом сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

По его данным, удары наносятся по таким городам, как Сохмор, Яхмар и Лабайя.

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против боевиков "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам этой шиитской организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, которые отряды "Хезболлах" ведут с 8 октября 2023 года.