Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит этой ночью над Орловской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

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Он отметил, что к месту происшествия направились оперативные службы. Информации о пострадавших Клычков в своем посте не привел.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов в Белгородской, Курской и Брянской областях.

По данным Минобороны России, в Белгородской области сбили четыре беспилотника, над Курской областью обезвредили одно устройство, а под Брянском уничтожили два дрона.