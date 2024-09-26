Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов предсказал капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского в связи с успехами российских войск в зоне спецоперации.

© Соцсети

Он отметил, что российские войска успешно продвигаются в районе Торецка и Часова Яра. По его словам, в этих регионах подразделения Вооруженных сил Украины постепенно оставляют позиции и отступают.

— Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский — прим. «ВМ»), который поехал в Америку для того, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами, какое бы ему ни дали добро, в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию, — высказался Алаудинов в видеосообщении на своем официальном Telegram-канале.

Он также сообщил, что на некоторых участках российские подразделения берут пленных и закрепляются на новых позициях.

Вооруженные силы Украины уже потеряли большую часть ресурсов, которые они завели в Курскую область. Об этом ранее сообщил Апти Алаудинов.