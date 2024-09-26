На Украине предрекли потерю Угледара

Потеря Украиной Угледара — вопрос нескольких дней или недель. Об этом заявил соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула, передает «Страна.ua».

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По его словам, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) дальше могли удерживать город, нужно «срезать клешни» на флангах, но ресурсов для этого нет. При этом украинским военным поступают приказы идти в контрнаступление. Микула назвал высокой угрозу окружения ВСУ в Угледаре и допустил, что командование не даст своевременного сигнала к отступлению.

«Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем он думает», — сказал аналитик.

Ранее в России заявили об отступлении ВСУ на окраину Угледара. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что треть города уже находится под контролем российских военных.