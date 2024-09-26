Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает курское направление приоритетным и тратит на него все доступные ресурсы в ущерб другим направлениям. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель силовых структур России со ссылкой на слова пленного десантника ВСУ.

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«Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта. Пленный десантник отказался от обмена, потому что опасается, что его опять отправят на фронт», — рассказал он.

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До этого десантник ВСУ сообщил, что на удерживаемых украинскими военными позициях началась острая нехватка командиров. Он также рассказал о нехватке боеприпасов и об отсутствии командиров в частях.

Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что на некоторых участках противник находится в «очень тяжелом состоянии», начинает покидать позиции и отступать. «За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — подчеркнул он.