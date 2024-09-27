В ЛНР заявили о вынужденных контратаках ВСУ под Макеевкой

Подразделения ВСУ пытаются контратаковать под Макеевкой для недопущения создания «огневого мешка» российскими военными в районе населенного пункта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Противник сейчас с Дружелюбовки, Ольговки и Новомихайловки пытается контратаковать наши порядки», — отметил он.

По словам Марочко, в направлении Петровского идут ожесточенные бои. При этом все зависит от действий северо-западней Макеевки, добавил он. В случае взятия Петровского противник будет вынужден отступить, даже несмотря на то, что он не попадет в так называемый «огневой мешок», поскольку, в противном случае, ВСУ будут «попросту отрезаны от всех логистических путей снабжения».

Андрей Марочко уточнил, что на данный момент у противника еще есть возможность сдерживать продвижение ВС РФ на этом участке фронта. Но это «временная позиция», так как командование ВСУ «отдает приоритеты другим направлениям».

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения армии России начали формировать огневой мешок у Северска для находящихся там бригад Вооруженных сил Украины. Кроме того, по его словам, ВС России заняли оборонительные рубежи в Переездном, выбив подразделения ВСУ, что позволяет говорить о полуохвате Северска.

Также ранее стало известно, что ВСУ отправили под Сватово в Луганской народной республике около 100 бойцов, подготовленных западными инструкторами.