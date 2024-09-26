Минобороны рассказало об уничтожении скопления украинских войск

Расчеты беспилотников Северной группировки ВС РФ выявили и уничтожили скопления украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

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"Расчеты разведывательных беспилотников осуществили разведку территории и выявили скопление боевиков ВСУ. Затем расчеты подготовили ударные FPV-дроны к работе, после чего бойцы точно поразили места дислокации живой силы украинских боевиков и военную технику ВСУ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что военнослужащие из состава расчетов БПЛА в приграничном районе Курской области осуществляют разведку, корректировку огня артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов и техники боевиков ВСУ, а также наносят огневое поражение боевой технике и живой силе противника. В ходе воздушной разведки они выявляют места дислокации техники и живой силы противника, после чего передают координаты расчетам ударных беспилотников и продолжают наблюдение за боевиками ВСУ.

"Сначала выявили воздушной разведкой, потом подняли FPV-дроны. Удачно была цель поражена. Работа разнообразная. Работаем дронами. Поднимаем в воздух мавик для разведки, на точку передвигаемся, конечно желательно побыстрее, с включенным рэбом выявляем FPV-дроны противника, пытаемся его уничтожить если летит на нас, ну, и дальше пытаемся выявить откуда был поднят вражеский дрон, пытаемся ударить туда же по своим оппонентам чтобы не оставить никому шанса", - рассказал оператор БПЛА с позывным Фикс.

В МО РФ добавили, что в подразделениях проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.