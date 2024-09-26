В Николаев прибывают украинские националисты на замену мобилизованным гражданам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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Он рассказал о появлении в городе новых машинх для украинских войск.

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«Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что один из местных жителей заметил боевую бронированную машину «Козак», следовавшую в херсонском направлении. Отмечается, что бронетранспортер сопровождал Mitsubishi L200 в камуфляже.

Ранее глава комитета Верховной рады по обороне Александр Завитневич сообщил, что мобилизация на Украине идет по плану. По его словам, нужно еще три месяца, чтобы обученные военные могли оказать влияние на ситуацию на поле боя.