Кассетные бомбы вошли в новый пакет американской помощи Украине

В новый новый пакет американской военной помощи Украине вошли кассетные бомбы, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), а также ракеты для противотанкового комплекса Javelin. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн.

Пакет помощи, помимо прочего, включает в себя боеприпасы для артиллерии 105 и 155-мм калибра, патрульные катера, стрелковое оружие. Часть средств будет потрачена на обучение и вспомогательное оборудование.

25 сентября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов.