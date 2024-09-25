Байден 26 сентября объявит о мерах по наращиванию военной помощи Киеву

Президент США Джо Байден намерен в четверг, 26 сентября, объявить о мерах по наращиванию военной помощи Украине.

Об этом он заявил на встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке Киева.

"Сегодня мы представляем совместную декларацию по поддержке восстановления и реконструкции Украины, которая должна ясно дать понять, что мы на ее стороне сейчас и в будущем. Это начинается с поля боя, - сказал он. - Я намерен обеспечить Украину всем необходимым для победы в борьбе за выживание. Завтра я объявлю о ряде мер по ускорению поддержки украинских вооруженных сил".

Байден, как планируется, в четверг встретится в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. По сведениям источников агентства Reuters, администрация США может объявить о выделении $8 млрд военной помощи во время визита Зеленского в американскую столицу.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.