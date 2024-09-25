После неудачных попыток подавить российскую артиллерию с помощью регулярных украинских частей и беспилотной группы специального назначения "Мадьяр" для борьбы в русскими пушками в Курскую область завели группу наемников-операторов БПЛА из Европы.

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У противника были планы по продвижению в сторону Большого Солдатского. Благодаря работе артиллерии и танковой бронегруппы спецназа "Ахмат" эти планы реализовать не удалось. На протяжении нескольких недель было множество попыток прорвать российскую оборону. После того, как постоянные накаты и попытки выбить российских военных из лесополос и с тех объектов, которые они удерживают, не увенчались успехом, ВСУ завели в Курскую область операторов БПЛА из группы "Мадьяр".

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"По данным нашей разведки, им была поставлена задача провести минирование тылов и подавить все наши огневые точки. У них это не совсем получилось - то есть их действия не возымели того эффекта, на который они рассчитывали", - рассказал проекту WarGonzo командир бронетанковой группы "Ахмата" с позывным "Сальза".

Теперь ВСУ направили в Курскую область группу операторов БПЛА из Европы.