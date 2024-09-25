ВКС России ударили по четырем базам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России ударили по четырем местам базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что боевики вышли из зоны Эт-Танф. Сообщается также о запущенном из района Ишакия террористами БПЛА.

Беспилотный летательный аппарат сбросил четыре взрывных устройства, в результате чего были ранены двое сирийских военных в провинции Латакия.

В ЦПВС отметили, что авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с Соединенными Штатами Америки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии.

Нарушения произведены по три раза парой истребителей F-15 и парой штурмовиков A-10. Коалиция семь раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных полетах БПЛА.

Ранее также сообщилось о 12 нарушениях воздушного пространства Сирии.