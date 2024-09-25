На Кипр прибыли десятки американских военных

Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Об этом сообщил телеканал CNN.

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Уточняется, что военнослужащие готовятся к реагированию на целый ряд непредвиденных обстоятельств, в том числе к возможной эвакуации граждан США из Ливана в случае начала полномасштабной войны.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, несмотря на все существующие шансы на дипломатическое урегулирование. До этого генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировал проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане.