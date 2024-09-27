В США оценили арктический переход двух российских АПЛ

Две самые современные атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России — «Император Александр III» и «Красноярск» (проект «Ясень-М») — совершили важный арктический переход, переместившись из Баренцева моря в Тихий океан. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.

Автор напоминает, что подводные атомоходы прошли около 4000 морских миль. При этом «Император Александр III» — подлодка типа «Борей» — оснащена 16 баллистическими ракетами подводного базирования, тогда как «Красноярск» — субмарина типа «Ясень-М» — оснащен 32 пусковыми установками для крылатых ракет.

«Переход демонстрирует постоянную нацеленность России на укрепление своего стратегического сдерживания в Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило, что боевой состав Тихоокеанского флота России пополнили две АПЛ четвертого поколения — «Император Александр III» и «Красноярск». Также в сентябре военное ведомство рассказало, что субмарины осуществили подледный переход в Арктике.