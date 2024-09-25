Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности

Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российский лидер рассказал о значении триады в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

«Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», — подчеркнул Путин.

Ядерная триада — общепринятый международный термин, обозначающий оснащённые ядерным оружием стратегические вооружённые силы государства.

Включает в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.