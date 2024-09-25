ВС РФ создали опасное оружие, объединив Starlink и дроны «Герань»

ВСУ обнаружили российский БПЛА Shahed-13 «Герань» с установленным на нем Starlink. Благодаря технологии американского предпринимателя Илона Маска, «Герань» может использоваться в качестве барражирующего боеприпаса или разведывательного дрона и при этом действовать на любых расстояниях и поражать даже движущиеся цели. Об этом заявили в украинских СМИ.

«Благодаря Starlink и установленной камере в РФ могут использовать Shahed в качестве крайне дальнобойного барражирующего боеприпаса с возможностью доразведки и поражения даже движущихся целей», — сообщили в Defence Express.

Там указали, что Starlink дает «Герани» возможность действовать на любых расстояниях.

По их данным, также российский дрон может использоваться в разведывательных целях и передавать обратную связь и информацию на любых расстояниях. При этом управляющий беспилотником может менять полетное задание в любое время. В издании отметили, что новый дрон дает возможность российской армии передавать информацию о позициях ПВО ВСУ или их изображения, при этом оставаясь в скрытном режиме.