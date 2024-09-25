Bayraktar показал свой тяжелый дрон, который стоит на вооружении ВВС Турции

Ударный беспилотник Bayraktar Akıncı представлен на V Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2024 в Баку, передает корреспондент NEWS.ru. Дрон имеет два турбовинтовых двигателя мощностью по 450 литра в секунду и взлетную массу в 5,5 тонн.

Грузоподъемность аппарата составляет 1350 килограммов. В 2021 году этот беспилотник был принят на вооружение ВВС Турции, а с 2022-го — запущен в серийное производство.

Ранее турецкая компания STM показала портативный ударный дрон Kargu на ADEX 2024 в Баку. Беспилотник имеет малый вес и предназначен для тактической разведки, наблюдения, а также точечных ударов по целям на земле.

Дрон весит менее восьми килограммов и может летать до 30 минут. БПЛА патрулирует территорию и самостоятельно находит цели для атаки, поэтому ему не требуется постоянный контроль со стороны оператора. Также аппарат умеет автоматически взлетать и садиться в заданных точках.

Кроме того, на выставке была показана модель морского дрона-камикадзе Ulaq Kama. Аппарат разработала турецкая компания Meteksan совместно с судостроительным предприятием Ares Shipyard. Дрон обладает дальностью хода свыше 320 километров. Этот безэкипажный катер может применяться как для ударов по морским целям, так и для разведки на морской территории.