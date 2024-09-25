В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Внимание всем! Воздушная тревога!» — проинформировал он в 17:59 (мск).

До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли 22 сентября из-за ракетной опасности. Она действовала в течение 11 минут.

Днем ранее советник главы Крыма Крючков заявлял о работе системы противовоздушной обороны у Симферополя.

Ночью 2 августа над городом были сбиты цели с поражающими металлическими элементами. Очевидцы сообщали об упавших металлических фрагментах на улицах Романова, Победы и Горпищенко.

В июле Развожаев рассказал о появлении в Севастополе нового сигнала «Баллистика!». Его ввели потому, что во время атаки 23 июня город столкнулся с новой угрозой, когда по нему запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, пояснил глава города.