Территория Российской Федерации в скором времени будет полностью освобождена от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 25 сентября, заявил секретарь Госсовета РФ, помощник президента Алексей Дюмин. Вечерняя Москва

Он подчеркнул, что для реализации этой задачи есть план Генштаба. ТАСС

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12-ю населенными пунктами, которые они ранее захватили. Газета.Ru