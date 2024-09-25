Территория Российской Федерации в скором времени будет полностью освобождена от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 25 сентября, заявил секретарь Госсовета РФ, помощник президента Алексей Дюмин. Его слова приводят «Известия».

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Вооруженные силы Украины уже потеряли большую часть ресурсов, которые они завели в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, у украинского командования уже есть понимание, что данном участке продвинуться дальше у них шанса нет. Также у противника нет глубокоэшелонированной обороны.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду, 25 сентября, заявил об освобождении Украинска на территории республики. По его словам, «там уже совсем по-другому ситуация развивается».

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 24 сентября сообщил, что командир украинского корабля морской охраны капитан третьего ранга Владимир Ковальчук погиб от удара Вооруженных сил России. По предварительным данным, он погиб из-за ракетного обстрела, направленного против инфраструктуры порта в Одесской области.