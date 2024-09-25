Погибшие в Курской области бойцы ВСУ прокляли командиров в предсмертных записках

В Глушковском районе Курской области на месте боев с атаковавшими регион подразделениями ВСУ были найдены предсмертные записки двух украинских военных, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

"Полковник Павло (фамилия написана неразборчиво - прим.ред.) кинул нас на мясо", - говорится в одной из записок.

Ее безымянный автор жалуется, что обещанная украинским диверсантам подмога так и не пришла, и долго они не продержатся.

Автор второй записки признает, что их "отправили на смерть", и проклинает Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

Напомним, нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин.