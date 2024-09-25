Израиль мобилизует дивизию для войны с «Хезболлой»
Израильское правительство приняло решение о мобилизации двух дополнительных бригад из резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После оценки ситуации ЦАХАЛ призовет две бригады из резервистов для операций на северном театре военных действий», — уведомило руководство армии.
Это решение позволит Израилю наконец вернуть своих граждан домой, защитить государство и продолжить «борьбу с террористической организацией "Хезболла" (ливанская радикальная исламистская группировка шиитского толка — прим. "Ленты.ру")».