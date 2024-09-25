В командовании ЦАХАЛ заявили о новой фазе операции против Ливана

Армия Израиля начинает новую фазу «кампании на северном фронте», заявил командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ури Гордин. Российская газета

По его словам, ЦАХАЛ проводит операцию «Стрелы Севера», которая началась со значительного удара по силам ливанской шиитской группировки «Хезболла». «Мы вступили в новую фазу кампании, и мы должны быть полностью готовы к маневрированию и активным действиям», — заявил военачальник. Lenta.ru

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри не исключил проведения наземной операции в Ливане. News.ru