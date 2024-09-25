Минобороны озвучило данные о потерях ВСУ в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 300 человек и семь единиц бронетехники, в том числе два танка Leopard. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы, российские военные пресекли две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, а также отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, в том числе три танка. Из них два танка «Леопард» немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Всего за время боевых действий на Курском направлении, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 17 тысяч военнослужащих.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника.

24 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о том, что ВСУ потеряли 12 населенных пунктов в Курской области, над которыми ранее был установлен контроль Украины. Он также добавил, что ВСУ понесли большие потери, а для дальнейшего продвижения у Украины, по его словам, больше нет ресурсов.