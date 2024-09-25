СМИ предупредили о неожиданном ответе России на удары Storm Shadow

Три осведомленных источника Reuters заявили, что Россия может вооружить хуситов, если США разрешат Украине наносить дальнобойные удары западным оружием. По словам собеседников агентства, Россия может поставить хуситам противокорабельные ракеты.

Ранее стало известно, что Британия пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Для точных ударов этим ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. На переговорах 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудили разрешение по Storm Shadow.

По итогам встречи о каком-либо решении объявлено не было. Стармер заявил, что обсуждения продолжатся в Генассамблее ООН с участием «более широкого круга лиц».

Источники Reuters утверждают, что Россия в ответ может помочь хуситам, планирующим атаковать американские и британские военные корабли. По данным собеседников агентства, Иран выступает посредником в секретных переговорах на эту тему, но окончательное решение Москва пока не приняла. Reuters не удалось получить комментарии ни миссии Ирана при ООН, ни Минобороны России.

Высокопоставленный американский чиновник отказался назвать конкретные системы, которые могут быть поставлены хуситам, но заявил, что Россия действительно обсуждает такую возможность. Он назвал такое развитие событий «крайне тревожным».