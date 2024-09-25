Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию LB.ua. Lenta.ru

Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о подготовке ВСУ операций за пределами страны с применением дальнобойного оружия. Умеров добавил, что "нужна только поддержка партнеров". Российская газета

«Если коротко — укрепление обороноспособности и повышение эффективности боевых операций. То есть все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал Умеров. Ura.Ru