ВСУ готовят операции с дальнобойным оружием в 2025 году

Киев планирует осуществить все запланированные на 2025 год операции, включая применение дальнобойного оружия за пределами Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Если коротко — укрепление обороноспособности и повышение эффективности боевых операций. То есть все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал Умеров в интервью с изданием LB.ua в ответ на вопрос об основной задаче на следующей год.

Глава Минобороны Украины уточнил, что в планах выполнить все операции как внутри страны, так и за ее пределами. При этом на вопрос о применении дальнобойного оружия Умеров коротко ответил: «Включительно».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским снятие ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России, пишет RT. Он добавил, что сейчас Штаты еще сохраняют запрет для Киева на применение своего оружия.